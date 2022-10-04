عنيزة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة عنيزة التجارية، فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها ‏للدورة الخامسة (١٤٤٤ - ١٤٤٨هـ)، الذي بدأ ٢٧ سبتمبر ويستمر حتى ١١ أكتوبر ٢٠٢٢م، وفق الشروط واللوائح التي حددتها وزارة التجارة لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية.وحثَّ رئيس مجلس إدارة غرفة عنيزة نزار بن حمد الحركان، أصحاب الأعمال -ممن تنطبق عليهم الشروط-، على التقديم بالترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة عبر الموقع الإلكتروني.وأشار إلى أن غرفة عنيزة تبذل جهودها لتطوير خدماتها، وفتح آفاق جديدة في نوعية الأنشطة الموكلة إليها، للإسهام بدور فاعل في خدمة مجتمع الأعمال، والارتقاء بالتطلعات.// انتهى //10:54ت م0034