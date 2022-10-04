رفحاء 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسنفَّذَت جمعيةُ البر الخيرية بمركز لينة، بمنطقة الحدود الشمالية خلال الـ 9 أشهر الماضية عددًا من المشروعات والبرامج المتنوعة لصالح الأسر المستفيدة من خدماتها، بقيمة إجمالية بلغت 3,129,441 ريالًا.وأوضَحَت الجمعيةُ أن البرامج شملت السلال الغذائية والتمور بمبلغ 1,227,114، ومشروع تفريج كربة بمبلغ 500,000 ريالٍ، ومساعدات الأيتام ومستلزمات أخرى بمبلغ 403,550 ريالًا، والمستلزمات المدرسية بمبلغ 486,000 ريالٍ، وكفالة الأيتام بمبلغ 131,400 ريالٍ، ومشروع كفالة الأرامل بمبلغ 146,000 ريالٍ، كفارة يمين بمبلغ 9,880 ريالًا، دعم الأسر الأشد حاجة بمبلغ 118,510 ريالات، كبونات شرائية 60,000 ريالٍ, توزيع لحوم 13,000 ريالٍ، استقبال ضيوف الرحمن 11,400 ريالٍ، وبرامج متنوعة أخرى بمبلغ 122,587 ريالًا.وبيَّنَتِ الجمعيةُ أن ذلك يأتي ضمن البرامج الاجتماعية والتكافلية لتحسين جودة حياة المستفيدين من خِدْمَاتِ الجمعية.// انتهى //11:06ت م0036