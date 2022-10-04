الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني, 81 رخصة لمزاولة التعليم والتدريب الإلكتروني خلال شهر سبتمبر 2022م من جهات التعليم العام، والعالي، والمؤسسات التدريبية، ومختلف الجهات المقدمة لبرامج التعليم أو التدريب بالنمط الإلكتروني.ومنح المركز 12 ترخيصًا للجهات و69 رخصة للبرامج بعد استيفائها متطلبات ومعايير المركز، ليبلغ إجمالي الجهات التي جرى ترخيصها 296 جهة، فيما بلغ إجمالي البرامج المرخصة 626 برنامجًا للتعليم والتدريب الإلكتروني.ويهدف المركز من خلال هذه التراخيص إلى ضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، ورفع كفاءة القطاع وتنظيمه في المملكة، وتعزيز الثقة في مخرجاته لتتوافق مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، من خلال تطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف، إذ يعد التعليم والتدريب الإلكتروني أحد أهم ممكنات تنمية القدرات البشرية.// انتهى //11:44ت م0037