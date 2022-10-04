الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسعقدت اللجنة المالية العسكرية بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم, اجتماعها الثاني والأربعين، بمشاركة وفود من القوات المسلحة بدول المجلس، وممثل عن الشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة, وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض.وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المالية المدرجة على قائمة جدول الأعمال، ومناقشة عدد من الأمور المالية ذات العلاقة بالمشاريع العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون.// انتهى //11:47ت م0038