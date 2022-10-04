حقل 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسرأس محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي اليوم، الجلسة الثالثة للمجلس المحلي، بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس, وذلك بمقر المجلس في مبنى المحافظة.وجرى خلال الجلسة استعراض محاور الاجتماع الواردة في جدول الأعمال، وأبرز المشاريع التنموية الجاري تنفيذها، والخدمات المتوفرة وغير المتوفرة بعدد من المخططات السكنية بالمحافظة.وفي ختام الجلسة اتخذ المجلس عدداً من التوصيات.// انتهى //11:47ت م0039