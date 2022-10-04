الجزائر 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، أمس، أن جميع الظروف قد هيئت من أجل إنجاح القمة العربية مطلع نوفمبر القادم، مبرزًا أنها ستشكل محطة لترسيخ قيم التضامن العربي والطابع المركزي للقضية الفلسطينية وتحيين مبادرة السلام العربية.وأشارت إلى مباحثات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أمس، مع وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية والتعاون الاقليمي، جون موليمبا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.وتناقلت صحف الثلاثاء استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس بمخيم الجلزون للاجئين في شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.وعرجت على الأوضاع في بوركينافاسو، مشيرة إلى دعوة الرئيس الحالي لمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اوماريو سيسوكو امبالو، الشعب البوركينابي وسلطاته، إلى تسوية الخلافات من خلال الحوار بعيداً عن لغة البنادق، والوفاء بالالتزام الذي قطعته أمام المجموعة بالعودة إلى السلام والاستقرار في بوركينا فاسو بأقرب وقت.وواصلت الصحف رصد الانتخابات الرئاسية بالبرازيل، مخبرة عن تصدر الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، نتائج الجولة الأولى التي جرت الأحد بحصوله على 48 بالمئة من الأصوات، متبوعاً بمنافسة الرئيس المنتهية ولايته جايير بولصونارو، الذي حصل على 43 بالمئة من الأصوات.// انتهى //11:56ت م0042