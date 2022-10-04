الخرطوم 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تجديد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من الساحة السياسية والتركيز على مهامها في حفظ الأمن والدفاع عن الوطن، داعياً القوى السياسية إلى الاتفاق لاختيار رئيس وزراء.ونشرت إعلان وزارة الطاقة السودانية في بيان أمس، أن أسعار البنزين تراجعت، من 700 جنيه سوداني إلى 522 جنيهاً (0.9235 دولار) للتر.ولفتت صحف الثلاثاء الانتباه إلى طرح حزب الأمة القومي على ائتلاف الحرية والتغيير والحركات المسلحة، خارطة طريق للتحرك الفوري، تضمنت التوافق على إعلان سياسي وميثاق شرف لحماية الانتقال في السودان.وأخبرت عن تسلم وزارة الصحة السودانية بمطار الخرطوم الدولي أمس، مليون وخمسة ثلاثين ألف جرعة من لقاح فايزر من المنحة المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية.وعرجت صحف السودان على مشاركة السودان في فعاليات الدورة الـ (31) لقمة الثروة الحيوانية التي تستضيفها مدينة كليرمون الفرنسية اليوم بمشاركة 80 دولة و1500 شركة مختصة بمجال الثروة الحيوانية.// انتهى //12:02ت م0043