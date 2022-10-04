نجران 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسبحث أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش بمقر الأمانة أمس، مع عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة نجران الدكتور هشام الغامدي سبل تعزيز التعاون، من خلال تقديم الجامعة خدماتها التدريبية والاستشارية في بناء الحوكمة والأنظمة مع أمانة المنطقة.وأوضح الغامدي أن الزيارة تأتي استكمالاً لزيارات سابقة يهدف المعهد من خلالها إلى تسويق وعرض خدمات وإمكانات الجامعة؛ لخدمة الأمانة والمنطقة، حيث تسعى الجامعة إلى تقديم خدمات استشارية في بناء الحوكمة والأنظمة للأمانة تحقيقاً للتميز المؤسسي، والتدريب والتأهيل اللازم لمنسوبي الأمانة بما يساعد في تحقيق تطلعاتهم وخططهم المستقبلية، مبينًا أن الخدمات التي تقدمها الجامعة يقوم على تنفيذها وإشرافها نخبة من الكوادر العلمية المؤهلة والمتخصصة في مجالات عدة ومن جامعات متميزة علمياً.// انتهى //12:03ت م0044