تونس 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي والتي دخلت مرحلتها الأخيرة قبل الزيارة المرتقبة لوفد تونسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية واجتماع مجلس إدارة الصندوق لدراسة الملف التونسي والمصادقة من عدمها على اتفاق القرض الممدد.ورأت أن الأسابيع والأيام القادمة ستكون مفصلية وحاسمة لتونس على مستوى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها حالياً .وتناقلت صحف الثلاثاء إعلان هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، أمس عن العثور على 42 جثة مدفونة في مقبرة جماعية بمدينة سرت وسط البلاد، المعقل السابق لتنظيم داعش الإرهابي.وكتبت عن مطالبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحصول بلاده على عضوية عاجلة في الحلف.وعن الأحداث في بوركينافاسو قالت الصحف إن إعلان مجموعة من ضباط الجيش في بوركينا فاسو عن إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم وتعليق العمل بالدستور وإغلاق الحدود البرية والجوية للبلاد، زاد من حدة الاضطرابات التي تشهدها دول الساحل الأفريقي.وأشارت صحف تونس إلى إعلان الوكالة الدولية للطاقة أن على الاتحاد الأوروبي الاقتصاد في استهلاك الغاز لتجنب نفاد الوقود خلال الشتاء، فيما أشار مسح لنشاط الصناعات التحويلية إلى حدوث تراجع في أنحاء منطقة اليورو.// انتهى //12:06ت م0045