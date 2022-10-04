الهفوف 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسنجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد بالهفوف من إعادة الحركة ليد مريضة كانت تعاني من شلل تام في الطرف العلوي الأيسر، وشلل جزئي في باقي الأطراف.وأوضح تجمع الأحساء الصحي أن المريضة أُدخلت مستشفى الملك فهد بالهفوف عن طريق قسم الطوارئ؛ وهي تعاني من عدم قدرتها على تحريك اليد اليسر، مع ضعف شديد في باقي الأطراف وعدم القدرة على المشي ، وعلى الفور تم إجراء الفحوصات السريرية اللازمة وعمل الأشعة والتي بينت وجود ورم في مركز الدماغ تسبب بانسداد في مجرى السائل النخاعي الدماغي تقرر على إثرها إجراء عملية عاجلة لتصريف السائل الدماغي واستئصال الورم باستخدام تقنيات المنظار والميكروسكوب الجراحي، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد واستعادت المريضة القدرة على تحريك جميع الأطراف، وتخضع حالياً لبرنامج تأهيلي مكثف يساعدها على العودة للحياة الطبيعية.يُذكر أن مستشفى الملك فهد بالهفوف يعد المستشفى المرجعي بالمحافظة ويتوافر به جميع التخصصات الرئيسية وبعض التخصصات الفرعية وعدد من المراكز المتخصصة، وقد أجرى خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من (500) عملية جراحية، واستقبلت أقسام الطوارئ فيه خلال نفس الفترة (9184) مستفيداً، كما قدم خدماته لعدد (10553) مستفيداً في عياداته الخارجية.// انتهى //12:07ت م0046