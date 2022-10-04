جدة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسعقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة الليث أمس اجتماعًا لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم الأمطار، بحضور محافظ الليث رئيس اللجنة عمران بن حسن الزهراني وممثلي الجهات ذات العلاقة.وناقش الاجتماع وضع الأودية والشعاب الخطرة بالمحافظة، والعمل على وضع الحلول اللازمة للحد من مخاطرها، إلى جانب مناقشة خطط الجهات الحكومية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والعمل على تسهيل وصول آليات الدفاع المدني للمواقع، والتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة.ونوّه محافظ الليث بالدعم الذي يلقاه قطاع الدفاع المدني من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مؤكدًا أهمية الاجتماع وما يتضمنه من موضوعات تعنى بأعمال الدفاع المدني، وعرض التقارير التي أعدتها اللجنة بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لمشاريع درء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار.// انتهى //12:23ت م0047