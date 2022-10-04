الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واستنظم هيئة الأزياء بعد غدٍ, لقاءً مفتوحاً بعنوان "بيانات وبحوث وأوراق فكرية"، الذي يستهدف شركات الأبحاث، والبيانات، وشركات الأزياء المتخصصة في البيع بالتجزئة المهتمة بالقطاع، والقطاع الأكاديمي، والموردين والمصنعين ومجتمع الأزياء في المملكة؛ لتسليط الضوء على أحد أهداف الهيئة في تمكين قطاع الأزياء عبر البيانات والبحوث.ويتناول اللقاء الذي سيقام افتراضياً محاور متعددة من أهمها: عرض دور وأهداف هيئة الأزياء ورؤيتها في تمكين القطاع من خلال البيانات والبحوث، والكشف عن التوجه المستقبلي لمجال البحوث، والاستماع للحلول المقترحة لتطوير مجال البيانات والبحوث في قطاع الأزياء، إلى جانب بحث سبل تحسين البنية التحتية للبيانات.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظمها هيئة الأزياء، في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع كافة الأطراف في صناعة الأزياء المحلية؛ لمعرفة الاحتياجات التي يتطلبها مشروع النهوض بقطاع الأزياء الذي تتولى الهيئة الإشراف عليه وتنفيذه.// انتهى //12:32ت م0048