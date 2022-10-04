الدمام 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسباشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية 6935 حالة إسعافية خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث قدمت الخدمة الطبية الإسعافية إلى 4924 حالة في الموقع، ثم جرى نقلها لمستشفيات المنطقة، بينما قدمت الخدمة إلى 1916 حالة في الموقع فقط، ولم تستدع حالتها النقل للمستشفيات.وبلغ عدد الحالات المرضية من البلاغات 6655 حالة مرضية، فيما بلغ عدد حالات الحوادث 1654 حالة.وأكدت الهيئة أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد.// انتهى //13:17ت م0067