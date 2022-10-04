مقديشو 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأعلن الجيش الصومالي سيطرته صباح اليوم بشكل كامل على منطقة يسومان شرقي محافظة هيران وذلك بالتعاون مع قوات المقاومة الشعبية ، حيث تعد منطقة يسومان من المناطق التي غادرها الجيش الصومالي مؤخراً بعد تحريرها من فلول الإرهابيين.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر أمنية قولها إن قياديين في حركة الشباب الإرهابية استسلموا للقوات الصومالية في مدينة "دوسمريب" عاصمة ولاية غلمدغ.// انتهى //13:21ت م0068