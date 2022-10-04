حائل 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسوقعت غرفة حائل أمس اتفاقية تعاون مشتركة مع هيئة تطوير منطقة حائل، لتعزيز ورفع الناتج المحلي وتطوير الفرص الاستثمارية بالمنطقة.وتهدف الاتفاقية إلى وضع خط أساس ومستهدفات للقطاعات الاستهلاكية في منطقة حائل وتطويرها، والتنسيق والتواصل بين الطرفين لتسهيل أعمال التخطيط وتنفيذ المشروعات المشتركة، وتحديد الأولويات للقطاعات الاستهلاكية وتحقيق نسبة النمو المستهدفة لكل قطاع، إضافة إلى تطوير الأدلة الاسترشادية لكل قطاع مع الجهات ذات العلاقة.وشملت الاتفاقية المشاركة في أعمال البحوث والدراسات والتسويق للفرص الاستثمارية بمنطقة حائل.وبين الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر العبدالجبار، أن الاتفاقية ستعمل على تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لرفع الناتج المحلي للمنطقة من خلال استدامة الاستثمارات الحالية ونموها وجذب استثمارات نوعية جديدة، من شأنها توفير وظائف لأكثر من ١٧ قطاعًا في المنطقة.// انتهى //13:34ت م0072