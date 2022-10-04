الدمام 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسواصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا تدريباته في مدينة الدمام، ضمن استعداداته لمواجهة منتخب المالديف يوم غدٍ، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية مساء أمس على ملعب نادي النهضة، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها مناورة على ملعب مصغّر.يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عامًا افتتح مبارياته بفوزه على منتخب ميانمار بنتيجة 6-0، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 التي تستضيفها مدينة الدمام خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر .// انتهى //13:42ت م0074