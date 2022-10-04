الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على (16) مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، (9) من الجنسية الباكستانية و(6) من الجنسية الأفغانية و(1) من الجنسية الإريترية، ظهروا في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسرقون قواطع نحاسية ومعدات كهربائية من موقع تحت الإنشاء شمال مدينة الرياض، وتم ضبط واسترداد المسروقات من استراحة اتخذت موقعًا لتجميعها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //13:42ت م0075