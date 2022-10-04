الدمام 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، قائد القوة الثالثة لقوات الأمن الخاصة بالمنطقة العميد ناصر كحيلان القباني.ونوّه سموه خلال الاستقبال بالجهود التي تبذلها القوة الثالثة لقوات الأمن الخاصة .وبدوره، رفع العميد القباني الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تلقاه القوة الثالثة لقوات الأمن الخاصة بالمنطقة من دعم ومتابعة سموه الكريم.// انتهى //13:54ت م0076