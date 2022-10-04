عرعر 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالإمارة اليوم اجتماع أداء أمانة المنطقة لشهر صفر من عام 1444، بحضور أمين المنطقة المهندس شمام بن سعيدان الشمري، ورؤساء البلديات في محافظات المنطقة.وناقش الاجتماع عرضاً لمؤشرات أداء الأمانة ، وأهم نقاط التحسين والضعف بأداء البلديات ، و برامج التطوير.كما بحث الاجتماع خطط ومشروعات ودراسات ومبادرات الأمانة والبلديات؛ لتطوير وتنمية العمل البلدي وتقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالمنطقة وتعزيز جودة الحياة.وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في مستهل اللقاء أهمية مؤشرات الأداء لكونها أداة فاعلة في محصلة الجهود مقارنة مع الآخرين أو مع المعايير القياسية، كما أنها تحفز للمزيد من التخطيط الفعَّال والتنفيذ الإبداعي لتحقيق مراكز متقدمة والمحافظة عليها، مشدداً على الاهتمام الكبير بمؤشرات النتائج والفوائد المحققة لكونها الأكثر دقة ومصداقية.ودعا إلى تعزيز رضا المستفيدين من خلال تقديم الخدمات بطريقة احترافية وبجودة عالية تراعي الاحتياجات الحقيقة ، وتحقق الاستدامة والتميز في تقديم الخدمات ، وصولاً لأعلى معدل درجات الرضا للمستفيدين من الخدمات البلدية، بما يتواءم مع أهداف القطاع البلدي وتوجهات رؤية المملكة 2030 .كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //13:58ت م0078