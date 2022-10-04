الدمام 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم، مدير السجون بالمنطقة اللواء عبدالله النفجان، رتبته الجديدة (لواء).وبارك سمو أمير المنطقة الشرقية للواء هذه الثقة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.ورفع اللواء النفجان الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه، سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق.// انتهى //14:01ت م0080