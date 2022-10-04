حائل 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واستلقت غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل خلال شهر سبتمبر الماضي 1477 بلاغاً عن وجود مرضى ومصابين.وأوضح الهلال الأحمر بحائل أنه خلال الشهر نفسه تم نقل 974 حالة وعالج 319 حالة في الموقع، مشيراً إلى أنه قام كذلك خلال شهر سبتمبر بتدريب 1562 مستفيداً من أفراد المجتمع، وذلك من خلال إقامة عدد من الدورات والمحاضرات الإسعافية، كما نفّذ الفرع خلال الشهر ذاته 14 مبادرة تطوعية استفاد منها 4010 أشخاص من أفراد المجتمع.ونوّهت الهيئة أن غرفة العمليات تستقبل البلاغات الإسعافية عبر الرقم 997 أوعن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية الذي يدعم 9 لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط، بالإضافة إلى شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة.// انتهى //14:07ت م0081