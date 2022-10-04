ينبع 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واساستقبل محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه اليوم، رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، يرافقه مدير عام مينائي الملك فهد الصناعي وينبع التجاري الكابتن علي بن سالم المحوري.وخلال اللقاء نوه السحيمي، بالتطور الذي تشهده الموانئ في المملكة بشكل عام وميناء ينبع التجاري وميناء الملك فهد الصناعي بشكل خاص، واهتمام الهيئة العامة للموانئ التي تسهم في دعم الحركة التجارية في ميناء ينبع التجاري الذي يعد من أقدم الموانئ البحرية على ساحل البحر الأحمر والبوابة الثانية لقدوم ومغادرة الحجاج ودعم ميناء الملك فهد الصناعي الذي يعد الميناء الأكبر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات على البحر الأحمر.من جانبه، قدم عمر حريري شكره لمحافظ ينبع على متابعته لأعمال الموانئ بالمحافظة، وتسهيل العقبات التي قد تواجه أعمالها.// انتهى //14:59ت م0100