الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسوقّعت الهيئة العامة للأوقاف اليوم مذكرة تفاهم مع مركز الأثر للبحوث والدراسات لتمكين منظمات القطاع الوقفي والقطاع غير الربحي من (ممارسات التخطيط التنموي وإدارة الأثر) والإسهام في تطوير وتنمية الاستدامة وتعزيز مشاركة الطرفين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض بحضور محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، حيث مثّل الهيئة في توقيع المذكرة نائب المحافظ لقطاع المصارف والبرامج التنموية عبد الرحمن العقيّل، ومثّل مركز الأثر الرئيس التنفيذي المهندس أحمد بن عدلان الشمراني.ويتضمن نطاق مذكرة التفاهم تطوير أوجه التعاون المشترك والتنسيق بما يخدم أهداف الطرفين في مجال فحص جهوزية المنظمات الوقفية وقدرتها على التخطيط التنموي وإدارة الأثر، وتمكين القطاع الوقفي من دراسة تجويد الاحتياجات التنموية وممارسات التخطيط التنموي، وتنفيذ مشاريع لقياس الأثر وتقييم المنتجات المالية والاستثمارية -القائمة حاليًا- على استدامة القطاع وتعظيم أثره. إلى جانب تمكين ممارسات المنح الوقفي المبني على النتائج, وتأسيس وحدات وأنظمة المتابعة والتقييم داخل منظمات القطاع الوقفي.// انتهى //15:06ت م0101