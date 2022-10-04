الدوحة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، مرتفعاً بقيمة 437 نقطة، أي ما نسبته 3.47 بالمئة، ليصل إلى 13 ألفاً و32.69 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم، تداول 286 مليوناً و652 ألفاً و277 سهماً، بقيمة 744 مليوناً و772 ألفاً و299.453 ريالاً، نتيجة تنفيذ 20126 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 40 شركة، بينما انخفضت أسعار 3 شركات أخرى.// انتهى //15:07ت م0102