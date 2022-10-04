الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأصدر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العدد رقم 51 من مجلته الربعية "التحكيم والقانون الخليجي" لشهر أكتوبر للعام 2022، ويتضمن نشاط المركز خلال الفترة الماضية وبالأخص الفترة من يناير حتى أكتوبر 2022، وعدداً من المواضيع التي تتعلق بالثقافة التحكيمية والقانونية في دول مجلس التعاون.ويتناول العدد نشاط المركز في مجال الفصل في النزاعات التجارية وكذلك في الجانب التدريبي، ومقالات لعدد من المختصين في المجال القانوني.وتأتي المجلة في عددها الجديد لتبرز أهم التطورات في مسيرة المركز كما تشير إلى أهم الفعاليات التي نظمها ويسعى المركز لتنظيمها خلال الفترة القادمة.// انتهى //15:09ت م0103