الدمام 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسدشّن مساعد مدير التعليم للشئون التعليمية الدكتور عبدالرحمن الزهراني، اليوم، ملتقى "تطوير الممارسات التدريسية في التعليم الإلكتروني" والمعرض المصاحب له، وذلك بمسرح إدارة التعليم بالدمام.وأكد الدكتور الزهراني، على أهمية مثل هذه الورش وأوراق العمل والتجارب التعليمية النوعية لتحقيق القيمة المضافة عبر منهجية تبادل الخبرات واستعراض التجارب المميزة أمام المختصين والمهتمين والمعلمين للوصول للمكتسبات في التعليم.من جهته، أشار مدير إدارة الإشراف "بنين" عيسى الحربي إلى أن الملتقى استعرض تجربة "التغذية الراجعة في التعليم عن بعد باستخدام Quizizz.com ، وورقة عن تطبيقات مدخل STEM للطلاب الموهوبين .وحملت الورقة الثالثة عنوان "التقدم القرائي وتوظيف التقنية" ، وورقة أخرى تحمل عنوان "توظيف خدمات بوابة عين كذراع للمكتبات المدرسية" ، وتمحورت الورقة الخامسة حول "دور الإشراف التربوي في تنمية مجتمعات الممارسة المهنية عن بعد" ، فيما جاءت تجربة من مدرسة فيرفيلد الابتدائية بنيوزلندا كآخر الأوراق العملية .يُذكر أن الملتقى حظي بمشاركة ما يزيد عن 200 متخصص ما بين معلم ومشرف من كافة مكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية لتمكين المدراس من تطبيق تلك الممارسات التعليمية المميزة والتي يتوقع لها أثر فعال على الطلاب والطالبات، فيما استعرض المعرض المصاحب للملتقى 14 مبادرة جديدة و 6 أوراق عمل تهتم بالممارسات التدريسية داخل الفصول الدراسية.// انتهى //15:10ت م0104