الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واستعتزم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تنظيم المعرض الوطني She Codes 2022 لمشاريع تخرّج طالبات مرحلة البكالوريوس في التخصصات الحاسوبية والتقنيّة بكليات علوم الحاسب في مختلف جامعات المملكة، برعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدلله البنيان، خلال الفترة ١٢ - ١٣ أكتوبر الجاري، بمشاركة عدة شركات، وذلك في مركز المؤتمرات في الجامعة.ويصاحب المعرض مسابقة اختيار مشاريع التخرج الأكثر إبداعًا، وسيتولى مهمة تحكيم المشاريع محكمين من مختلف الجامعات السعودية، وقطاعات الأعمال ذات الصلة بالحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ويشارك في المعرض ما يقارب 260 مشروعًا من 18 جامعة سعودية، وسيُجرى التحكيم على ثلاث مراحل، هي: مرحلة الفرز الأولي ترشّح لها (90) مشروعًا، يليها المرحلة الثانية سيترشّح لها (20) مشروعًا، ثم مرحلة الفرز النهائي تكون فيها اختيار (3) مشاريع فائزة.ويأتي ذلك من منطلق حرص جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بأهمية تعزيز تنمية المهارات، والمعارف، والقيم، ودعم روح المنافسة، وربط الطالبات المقبلات على التخرّج بسوق العمل، بما يضمن توافقها مع مقتضيات التحوّل الوطني الذي تسعى إلى تحقيقه رؤية المملكة 2030.يُذكر أنّ التسجيل لحضور المعرض والفعاليات المصاحبة متاح من خلال الرابط:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT620WGf1zkvgiAoq31rFHmWJTNxZLEqp51-9C6l8N3zRAlA/viewform?usp=sf_link‏// انتهى //15:13ت م0106