الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسنظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" بعثة تجارية إلى المملكة المغربية، تحت هوية "صنع في السعودية"، وذلك بالتزامن مع فعاليات المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي التي تنظّمها اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، في الفترة من 3 - 5 أكتوبر الجاري، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية.واستهدف تنظيم "الصادرات السعودية" لهذه البعثة التجارية قطاعات عدة أبرزها: "البناء"، و"الغذاء"، و"القطاع الطبي"، و"قطع غيار السيارات"، حيث شهدت مشاركة نحو 20 شركة سعودية، وأكثر من 200 شركة مستوردة من مملكة المغرب، وذلك ضمن إطار إستراتيجية الهيئة الرامية إلى توسيع قاعدة انتشار المُنتجات السعودية، وتعزيز حضورها الإقليمي، وتحديد وترويج فرص الأعمال التجارية الدولية وربط المصدرين بالمشترين، وذلك في ظل المؤشرات الإيجابية وزيادة الحركة التجارية بين الرياض والرباط، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - بدعم وتطوير العلاقات بين المملكتين، وترسيخ العلاقات الأخوية والتاريخية، والإسهام في رفع حجم التبادل التجاري بينهما.يذكر أنّ صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية إلى المملكة المغربية سجّلت خلال السنوات الخمس الماضية (2016 - 2021م) ما قيمته 9.17 مليارات ريال، وخلال العام الماضي 2021م جاء منتج "البولي بروبلين" من أعلى السلع المصدّرة إلى المغرب، يليه منتجات " البولي إيثلين" و "النشادر اللامائي"، و "التمور"، وتعد مثل هذه البعثات والملتقيات فرصة مهمّة لمناقشة التحدّيات التي تواجه المصدرين والمستوردين، وبحث سبل تذليلها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة في كلا البلدين، بما يسهم في تحقيق مُستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2030.// انتهى //15:20ت م0107