الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسيترقب المهتمون بالقطاع الصحي انطلاق ملتقى الصحة العالمي 2022، الحدث الأبرز في قطاع الرعاية الصحية الذي تستضيفه المملكة خلال المدة من 9 إلى 11 أكتوبر القادم, برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل تحت شعار "التحول في القطاع الصحي"، الذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومن المتوقع أن يجذب أكثر من 10,000 شخص، بمشاركة أكثر من 250 شركة في المعرض من 30 دولة.وبوصفه أكبر محفل لمتخصصي الرعاية الصحية في المملكة، سيقدم الملتقى مجموعة متنوعة من الفرص لزواره للقاء المتخصصين في المجال الصحي والأطباء وصانعي السياسات، والاطلاع على أحدث الاكتشافات والتوجهات الطبية والتواصل، فضلاً عن فرص مزاولة الأعمال مع مجتمع الرعاية الصحية العالمي.ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الكبيرة التي تضخ في قطاع الرعاية الصحية في المملكة إلى بناء اقتصاد صحي أكثر حيوية وازدهاراً، وتوفير خدمات محسنة، وفرص أكبر للبحث ومزاولة الأعمال وتقديم الرعاية في جميع أنحاء المملكة، حيث سيشهد أحدث ابتكارات الرعاية الصحية.فيما سيسلط المشاركين الضوء على التحديات الأكثر إلحاحاً في المجال الصحي والعمل على إيجاد الحلول لمعالجتها من خلال التعاون والدعم والتمكين, من خلال استضافة خمسة مؤتمرات، بما في ذلك أربعة مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر (CME) مثل الصحة العامة والرعاية الصحية الجيدة ومستقبل المختبرات الطبية والأشعة.وسيشهد الحدث هذا العام إقامة منتدى القادة الذي يهدف إلى تمكين الحوار الهادف بين قادة الفكر والمسؤولين الحكوميين حول تحقيق "رؤية المملكة 2030" ودفع التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز إمكانية الوصول إلى الأدوية والتقنيات، والقيادة والحوكمة.وكانت المملكة العربية السعودية قد قطعت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات كبيرة لتطوير قطاع الرعاية الصحية والارتقاء بخدماته.يذكر أن ملتقى الصحة العالمي في الدورتين السابقتين، النسخة الحضورية (2018 - 2019) والافتراضية (2020 - 2021)، اجتمع آلاف المتخصصين والخبراء في الرعاية الصحية من المملكة والعالم للتواصل وتبادل الخبرات والتعلم ومزاولة الأعمال, حيث يعد الملتقى المنصة الرائدة لشركات الرعاية الصحية في المملكة والمنظم الرئيس للمؤتمرات والندوات الرقمية المعتمدة للتعليم الطبي المستمر (CME).// انتهى //15:23ت م0108