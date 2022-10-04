المنامة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,879.73 نقطة بانخفاض قدره 0.53 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 659.94 نقطة بارتفاع قدره 2.24 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 744 ألفاً و648 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 191 ألفاً و722 ديناراً بحرينياً نفذت من خلال 38 صفقة.// انتهى //15:26ت م0110