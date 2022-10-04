الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واساستعرضت وزارة النقل والخدمات اللوجستية إحصائيةً عن الأعمال التي نفذتها الإدارة العامة للجودة والبيئة وأشرفت عليها في قطاع الطرق خلال الربع الثالث من عام 2022م، وذلك في سبيل تطوير الطرق التابعة للوزارة والارتقاء بمؤشر جودتها وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديها وتعزيز جودة الحياة، والمساهمة في خفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث، ورفع مستويات السلامة المرورية.وراجعت الإدارة 105 خلطات تصميمية للتحقق من امتثالها للمواصفات الفنية واعتمدتها، إضافة إلى مراجعة 42 مادة من المواد المعتمدة لإنشاء الطرق واعتمادها، كما أجرت الإدارة 158 جولةً تفتيشية على مشاريع الطرق، و 150 جولةً تفتيشية على مصانع إنتاج إنشاء مواد الطرق، إضافةً للمشاركة في 77 مشروعاً ابتدائياً ضمن لجان استلام مشاريع الطرق.وتأتي هذه الجهود بهدف تعزيز جودة الحياة في المدن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق، والإسهام في تقدّم المملكة بمؤشر جودة الطرق، ومواصلة ريادتها عالمياً في ترابط الشبكات، من خلال تعزيز كفاءة الأداء والتشغيل لضمان جودة أعلى للطرق، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد محورًا رئيسًا ومهمًا في برامج رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:35ت م0137