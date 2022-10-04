الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسيزخر جناح وزارة الثقافة العراقية بشتى صنوف العلوم الإنسانية، وتشارك دُوُره الحكومية الممثلة في دار الشؤون الثقافية العامة، ودار المأمون للترجمة والنشر ، والهيئة العامة للآثار والتراث، ودار النشر والثقافة الكردية بأكثر من ألفي عنوان تحت سقف واحد، بالإضافة إلى عدد من المجلات المتخصصة التي تصدر بشكل دوري كمجلة سومر، و المورد، وأقلام وغيرها.وتحتل كتب مشروع مئوية العراق الصدارة من حيث كثرة عناوينها المشاركة في الجناح؛ إذ تبلع أكثر من 70 عنواناً في شتى المجالات، كتبت بطابع إحصائي تاريخي بمناسبة مرور 100 عام على استقلال العراق، ومنها: مئة عام من السياسة الخارجية للعراق، ومئة عام من الفكر النقدي، ومئة عام من الطب في العراق، ومئة عام من الفلسفة في العراق.وتأتي بعدها مبادرة «تراجم» التي تهدف إلى ترجمة 100 كتاب أجنبي يتناول الشأن العراقي بعد العام 2003.وقد وصل نتاجها حتى الآن إلى 30 عنواناً موزعة بين الأدب والشعر والتاريخ والآثار والترجمة والفلسفة وتراجم الأعلام، بالإضافة إلى الفن والقصة والرواية.كما يتميز الجناح بكمية كتب الآثار المتخصصة المعروضة لعلماء العراق وغيرهم من المستشرقين الذين أولوا بلاد الرافدين اهتماماً كبيراً من حيث تدوين تاريخها والتنقيب عن آثارها.يذكر أن وزارة الثقافة العراقية قد شاركت في معرض الرياض الدولي لعدة دورات، وقامت بنشر أعمال أدبية وفكرية لعدد من الكتاب الخليجيين، ومنهم المفكر السعودي عبدالله الغذامي.‎// انتهى//16:37ت م0138