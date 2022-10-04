مكة المكرمة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم رئيس مجلس إدارة شركة الزمازمة الدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي وأعضاء مجلس الشركة.وناقش اللقاء إطلاق مبادرات مشتركة تخص برامج سقيا ضيوف الرحمن تنفذها فرق ميدانية مشتركة من الجهتين.وأثنى معاليه على جهود شركة الزمازمة في خدمة ضيوف الرحمن وتوزيع مياه زمزم المباركة، مشيدًا بالخدمات التي تقدمها الدولة –حفظها الله- في مشروع سقيا زمزم.وحث على تكثيف الحملات التوعوية، والحرص على جودة العبوات والجانب الصحي لها، ووجه معاليه بعقد ورش عمل ثنائية بين الجهتين تهدف للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن وإطلاق مبادرات مشتركة فيما يخص خدمات سقيا ماء زمزم.// انتهى //16:38ت م0140