الرياض 08 ربيع الأول1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسوقعت شركة روشن المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية بيع أرض بمشروع سدرة السكني في العاصمة الرياض مشروطة على شركة المزيني العقارية، بمساحة تجاوزت 54 ألف متر مربع، بقيمة 223 مليون ريال، ضمن خطة طموحة لبناء مجتمعات سكنية متكاملة.وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة روشن، صباح بركات أن روشن تعمل على تطوير مفاهيم عمرانية تعكس معايير جودة الحياة، وتتناسب مـع تطلعات المجتمع السعودي، بالاعتماد على فريق من الموهوبين من أفضل المتخصصين والخبراء في المشاريع التنموية وقطاع البناء والتطوير فـي المنطقة، كما نعمل على اختيار أفضل المطورين العقاريين من القطاع الخاص، للتعاون في بناء وتطوير مشروع سدرة السكني في العاصمة الرياض.وبين أن روشن العقارية تركز دائمًا على اسـتقطاب أصحاب الكفـاءات المميزة الذين يتمتعون بخبرات استثنائية في مختلف المجالات، التي تمكنهم من تقديم أفكار إبداعية وحلول مبتكـرة تسهم فـي تطـوير الأحياء السكنية المتكاملة بأعلى المعايير العالمية.يذكر أن مشروع سدرة يقع على مساحة أكثر من 20 مليون متر مربع ويضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية تتوفر فيه مختلف المرافق الحيوية من المساجد ورياض الأطفال والمدارس العامة والخاصة والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ومراكز التسوق وأماكن البيع بالتجزئة .// انتهى //16:39ت م0141