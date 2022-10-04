الأحساء 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واستقيم دارة الملك عبد العزيز بالشراكة مع نادي الأحساء الأدبي الإثنين المقبل، برنامجًا تدريبًا بعنوان "تقنيات الرواية التاريخية وجهة النظر السردية"، وذلك ضمن برنامج تاريخنا قصة.ويتضمن البرنامج الذي يستمر 4 أيام، بمقر نادي الأحساء الأدبي، العديد من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، إلى جانب زيارات ميدانية تقف على الآثار التاريخية والتراثية في محافظة الأحساء.يأتي ذلك ضمن أهداف البرنامج الرامية إلى تنويع مصادر التاريخ في المملكة, وإلى دعم الكتاب ورعاية مواهبهم، وترجمة التاريخ أدبيًا، بما يسهم في تعزيز حضوره، كما يهدف إلى شمولية مناطق المملكة كافة، بما يضمن إتاحة الفرصة للراغبين في تطوير أدواتهم الكتابية، وإلى استلهام تاريخ مناطق المملكة المختلفة.// انتهى //16:46ت م0142