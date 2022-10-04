الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسصدر خلال فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب , كتاب جديد بعنوان: " المجالس الثقافية في بلادنا في المملكة وخارجها" للباحث السعودي محمد القشعمي.ويقع الكتاب الذي أصدرته دار الثلوثية للنشر , في 252 صفحة، موزعة على أربعة فصول هي: بواكير المجالس الأدبية في المملكة، و المجالس الأدبية المحلية نماذج من مختلف مناطق المملكة، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يناقش تجربة الصالونات الثقافية في المملكة، والمجالس الأدبية والثقافية السعودية خارج المملكة.وتناول الكاتب عدداً من المقالات المنشوره لبعض الكتاب عن المجالس والمنتديات في بلادنا، وما يدور في فلكها , كما تطرق لمجالس السعوديين خارج المملكة في النجف ودمشق والعراق ومصر ، مع ملحق لقصاصات الصحف القديمة، وأغلفة بعض الكتب التي تناولت هذا الموضوع بالبحث.// انتهى //16:46ت م0143