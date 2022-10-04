جدة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واستشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم في احياء اليوم العالمي للحيوان الذي يصادف 4 أكتوبر من كل عام، مبرزة مجهوداتها الحثيثة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة تجاه الرفق بالحيوان عبر إقامة المعارض والفعاليات التي تستهدف كافة شرائح المجتمع من الأسرة والأطفال والمهتمين بالرفق بالحيوان والاخصائيين في مجالات البيئة والثروة الحيوانية وحماية الحياة الفطرية والثروة السمكية.وتحرص الوزارة على التعريف بالخدمات التي توفرها الوزارة، بهدف بناء جسور التواصل مع المهتمين بالثروة الحيوانية لتذليل العقبات التي تواجههم كافة، وتحفيز المنشآت والمؤسسات البيطرية للعناية بمجال الطب البيطري ومعالجة الحيوانات، مؤكدة ضرورة تفعيل العمل التطوعي في مجالات الرفق بالحيوان بمشاركة الجهات ذات العلاقة، بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتفعيل طاقات المجتمع في هذا الجانب.ونظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة العديد من ورش العمل والمبادرات على مستوى مناطق المملكة لدعم التوجه حيال الرفق بالحيوان، لما له من فوائد على صحة الإنسان والبيئة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 75% من الأمراض التي تصيب الإنسان من أصل حيواني؛ في حين تعمل الوزارة عبر فروعها المختلفة، على ضبط ورصد المخالفات المتعلقة بالإساءة للحيوان، وحث ملاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، التي تهدف إلى تنظيم عمل مشروعات الثروة الحيوانية، وحماية المجتمع من أخطارها، وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.وحثت الوزارة كافة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان من خلال الرقم 939.يذكر أن العالم يحتفي في 4 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للحيوان، وذلك للتوعية بضرورة الرفق بالحيوان، ولحماية الأنواع القليلة من الانقراض؛ وقد تم اتخاذ قرار الاحتفال بهذا اليوم في المؤتمر الدولي لحركة حماية الطبيعة، الذي عقد في فلورنسا، بايطاليا عام 1931، الذين يرغبون في تسليط الضوء على محنة الأنواع مهددة بالانقراض.ووضعت المبادئ للحفاظ على الحيوانات من الانقراض بواسطة الجمعية الدولية لحقوق الحيوان بمناسبة الاجتماع الدولي لحقوق الحيوان الذي تم انعقاده في لندن يوم 21 إلى 23 سبتمبر 1977م، وأعلن عن الإعلان العالمي لحقوق الحيوان في باريس في 15 أكتوبر 1978م في مقر اليونيسكو، وقدم النص المنقح من قبل الجمعية الدولية لحقوق الحيوان في 1989م إلى المدير العام لليونيسكو وصدور الإعلان العالمي لحقوق الحيوان في عام 1990م.// انتهى //16:56ت م0145