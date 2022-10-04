الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، اتفاقية مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ المرحلة الثانية من تلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية للاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية، يستفيد منها 53.110 أفراد، بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين دولار أمريكي.ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومديرة الشراكات العامة والموارد ببرنامج الأغذية العالمي كارين مانينتي.وسيقدم المركز من خلال المشروع منحة لبرنامج الأغذية العالمي لتوفير المساعدات الغذائية للاجئين السوريين بمخيمي الأزرق في محافظة الزرقاء ومخيم الزعتري بمحافظة المفرق، وذلك عن طريق توزيع قسائم إلكترونية شهريًا للمستفيدين من خلال تحويلها باستخدام تقنية (سلسلة الكتل)، وسيتم تقييدها بمواد غذائية بحيث يستخدمها المستفيد في المحال التجارية والمخابز.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لدعم اللاجئين السوريين وتحسين ظروفهم المعيشية بمختلف بيئات اللجوء.// انتهى //17:07ت م0150