القاهرة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي، مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للجامعة ودولها الأعضاء، مشددًا على أن استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة كافة ركيزة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.جاء ذلك خلال اجتماع السفير سعيد أبو علي اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئيس هيئة الأمم المُتحدة لمُراقبة الهدنة (الأنتسو) اللواء ورئيس الأركان باتريك جوشا.وأفاد بيان للجامعة بأن جوشا قدم خلال الاجتماع شرحاً لوظائف ومهام البعثة في مُراقبة خطوط الهدنة في مناطق عملياتها في الشرق الأوسط، وما تُقدّمه الهيئة من تقارير وأعمال تنسيق ومُتابعة لمهام فرق وبعثات حفظ السلام الدولية في المنطقة.كما تم التداول بآفاق تعزيز دور البعثة في ضوء المُستجدات والتطورات في المنطقة وأهمية استمرارها في أداء المهام الموكلة إليها.// انتهى //17:31ت م0164