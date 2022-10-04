القاهرة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسعُقد اليوم بجامعة الدول العربية الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط برئاسة مصر؛ لمناقشة الملفات المتعلقة بقطاع النقل بجميع أنواعه تحضيرًا للاجتماع الوزاري المقبل لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي المقررين نهاية الشهر الجاري بالإسكندرية.ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع المشترك نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع التنظيم المهندس فواز السهلي.وأفاد مدير إدارة التكامل الاقتصادي والمشرف على إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر بأن الاجتماع ناقش مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 14 بندًا منها الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، والاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي واللوجستيات في قطاع النقل وذلك بالتعاون مع الصين بهدف نقل التجربة الصينية للدول العربية .وأوضح أن الاجتماع تطرق أيضا لمناقشة موضوع النافذة الواحدة لتبادل بيانات السفن في العالم والذي أصبح إلزاميًا على جميع موانئ دول العالم ابتداءً من يناير 2024 بالإضافة لمتطلبات موقع السلامة الطرقية وتحديث المؤشرات في هذا الشأن، وكذلك بند اعتماد النقل الذكي والمستدام كمرجعية لتطوير إستراتيجيات النقل فضلًا عن بحث سبل التمويل لدارسة الجدوى الشاملة للمشروع وإنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح السفن وبنائها.ولفت أبو النصر الانتباه إلى أن الاجتماع المشترك أعد تقريرًا بنتائج أعماله والتوصيات المتعلقة بالبنود المدرجة في جدول الأعمال لرفعها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب المقرر عقده في 24 أكتوبر الجاري ومن ثم إلى مجلس وزراء النقل العرب في دورته الجديدة يومي 25-26 أكتوبر الجاري بمقر الأكاديمية العربية للنقل البحري بالإسكندرية.// انتهى //17:34ت م0165