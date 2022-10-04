المنامة 08 ربيع الأول 1444هـ الموافق 04 أكتوبر 2022م واسالتقى معالي وزير شؤون مجلس الوزراء بمملكة البحرين حمد بن فيصل المالكي، في مكتبه بقصر القضيبية، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.ونوه الوزير المالكي خلال اللقاء، بعمق العلاقات الأخوية التاريخية والتكامل الثنائي الذي يجمع البلدين، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي على مختلف الصعد.كما نوّه بالدور الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم أوجه التكامل في المجالات كافة، والدفع بها نحو مسارات أكثر نماءً بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.من جانبه، أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، عن شكره وتقديره لما توليه مملكة البحرين من حرصٍ على تنمية أوجه التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية، والدفع بالعلاقات الثنائية لمستوياتٍ أرحب بما يعود بالنفع والخير على الجميع.// انتهى //17:41ت م0166