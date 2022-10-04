الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن انطلاق النسخة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني لعام 2022م يوم الخميس المقبل.وستضم النسخة الثانية للدوري السعودي الإلكتروني نفس الرياضات الإلكترونية في النسخة الأولى، وهي: Pubg mobile، وCall Of Duty، وVALORANT، وOVERWATCH، وRocket League، وR6S، وLeague Of Legend، وتأتي البداية مع رياضة R6S الإلكترونية، فيما ستقام المنافسات في قمة المنافسة السعودية بالمدينة الإعلامية في مدينة الرياض.وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان أن الدوري السعودي الإلكتروني المنصة التي تسهم في إخراج محترفين سعوديين ينافسون في كبرى المحافل الدولية ويرفعون راية المملكة فيها, مؤكدً أن طابع الاستمرارية التي يتسم بها الدوري السعودي الإلكتروني يزيد من احترافية الأندية الإلكترونية المحلية ولاعبيها ويجعلهم يرفعون من مهاراتهم.الجدير بالذكر أن الدوري السعودي الإلكتروني يقام بنسختين خلال العام، ويتقابل بطل النسخة الأولى وبطل النسخة الثانية في كل رياضة إلكترونية في نهاية العام لتحديد بطل العام؛ سعيًا من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لاستمرارية المنافسات المحلية والاعتلاء باللاعبين السعوديين وتقديم تجربة تمكنهم من الوصول لكبرى محافل الرياضات الإلكترونية الدولية.// انتهى //17:44ت م0167