القاهرة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر المناخ المنعقد حاليًا في العاصمة الكونغولية كينشاسا.وبُحِثت خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.// انتهى //17:47ت م0168