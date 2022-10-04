الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واستنطلق غداً مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة لدرجة الشباب بإقامة ثلاث مباريات.ويلتقي الخويلدية صاحب المركز الأول بـ 9 نقاط بنظيره الترجي صاحب المركز السادس بـ 5 نقاط على صالة نادي الخويلدية بالقطيف، ويستضيف الصفا صاحب المركز الـ 11 دون أي رصيد من النقاط نظيره السلام صاحب المركز العاشر بنقطة واحدة على صالة نادي الصفا بصفوى, ويحل الخليج "السابع" بـ 5 نقاط ضيفاً للابتسام "الثامن" بـ4 نقاط على صالة وزارة الرياضة بالقطيف.وتستأنف بقية مباريات الجولة بعد غدٍ الخميس بمباراتين، الأولى تجمع الوحدة صاحب المركز التاسع بنقطتين بالأهلي صاحب المركز الخامس بـ 6 نقاط على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة, وفي المواجهة الثانية يلتقي الهداية "الثاني" بـ 8 نقاط بالاتحاد "الثالث" بـ 8 نقاط في أقوى مباريات الجولة على صالة وزارة الرياضة بالقطيف.// انتهى //18:11ت م0170