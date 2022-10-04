الخرطوم 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الثروة الحيوانية السوداني حافظ إبراهيم على هامش مشاركته في المعرض الدولي لتربية الحيوان المنعقد حاليًا بمدينة كليرمون الفرنسية، وزير الزراعة الفرنسي مارك فينو.وبحث اللقاء التعاون المشترك وسبل تطوير العلاقات بين البلدين وإمكانية تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص في البلدين، إضافة إلى استعراض الإمكانات والموارد الاقتصادية التي يذخر بها السودان.// انتهى //18:18ت م0171