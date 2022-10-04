الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة، اليوم، معالي وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن بن محمد الداعري.وقد تم خلال اللقاء، عرض إيجاز عن الموقف الحالي لمناقشة الخطط العملياتية المستقبلية حسب ما يقتضيه الموقف الراهن، وذلك بحضور معالي رئيس هيئة الأركان العامة للجمهورية اليمنية الفريق الركن حمود بن صغير عزيز ـ عبر الاتصال المرئي ـ.// انتهى //18:18ت م0172