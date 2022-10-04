عمّان 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسوقعت الحكومة الأردنية وصندوق أوبك للتنمية الدولية اليوم، اتفاقية تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار.ووقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط ناصر الشريدة، وعن صندوق أوبك للتنمية الدولية مديره العام الدكتور عبد الحميد الخليفة.وتهدف الاتفاقية -بحسب وزارة التخطيط الأردنية- إلى توفير السلع الإستراتيجية من مادتي القمح والشعير، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن، وتجنب أية مخاطر قد تنشأ جراء اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الأسعار نتيجة التحديات التي يواجهها العالم في هذه المرحلة.// انتهى //18:30ت م0173