رياضي / مصر تستضيف البطولة الدولية للريشة الطائرة
الثلاثاء 1444/3/8 هـ الموافق 2022/10/04 م واس
القاهرة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واس
تستضيف مصر البطولة الدولية للريشة الطائرة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 حتى 17 أكتوبر الجاري على صالات ملعب القاهرة الدولي.
ويشارك في البطولة 30 دولة عربية وأجنبية وهي: (المملكة العربية السعودية - البحرين - الأردن - الهند - باكستان - ميانمار - ماليزيا - تايلاند - الجزائر - الكونغو - نيجيريا - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - موريشيوس - انجلترا - فرنسا - ألمانيا - مالطا - أستونيا - كازاخستان - أذربيجان - بلغاريا - إيطاليا - المجر - سلوفاكيا - اسكتلندا - اليونان - سويسرا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف).
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18:37ت م
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