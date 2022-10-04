القاهرة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واستستضيف مصر البطولة الدولية للريشة الطائرة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 حتى 17 أكتوبر الجاري على صالات ملعب القاهرة الدولي.ويشارك في البطولة 30 دولة عربية وأجنبية وهي: (المملكة العربية السعودية - البحرين - الأردن - الهند - باكستان - ميانمار - ماليزيا - تايلاند - الجزائر - الكونغو - نيجيريا - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - موريشيوس - انجلترا - فرنسا - ألمانيا - مالطا - أستونيا - كازاخستان - أذربيجان - بلغاريا - إيطاليا - المجر - سلوفاكيا - اسكتلندا - اليونان - سويسرا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف).// انتهى //18:37ت م0174