نجران 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسحققت هجن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد كأس الاتحاد السعودي للهجن لفئة الثنايا القعدان اليوم في ختام منافسات فئة الثنايا في اليوم الرابع من أيام كأس الاتحاد السعودي للهجن الذي شهد إقامة 14 شوطًا على مدتين صباحية ومسائية.وشهدت المدة المسائية إقامة 4 أشواط خصصت لكؤوس فئة الثنايا، حيث انتزع كأس الثنايا قعدان مفتوح والتوقيت الأسرع في المدة المسائية «نواف» لهجن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، فيما نال صدارة الشوط الأول وكأس الثنايا بكار مفتوح المطية «رسيل» لمالكها القطري علي سالم الصعاق، وحققت كأس الثنايا بكار عام المطية «المستشارة» لمالكها فيصل فهد الهاجري، فيما حقق «شاهين» كأس الثنايا قعدان عام لمالكه محمد حمد المري.وفي منافسات المدة الصباحية، انتزع هجن سعودي برونكس للمالك قاسم أبو ناصر صدارة الشوط الأول بعد فوز المطية «نورا Nora» والتوقيت الأسرع في المدة الصباحية، فيما أحرز صدارة الشوط الثاني القعود «العنيد» لمالكه عامر راشد المري، وانتزعت المطية «نايفه» لمالكها حسين دعيكان المري صدارة الشوط الثالث، بينما حل بالمركز الأول في الشوط الرابع القعود «نواف» لهجن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد.// انتهى //18:57ت م0181