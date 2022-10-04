جدة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك .ووُقِّعت خلال اللقاء مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق بين المنظمتين ، بهدف تعزيز التنسيق بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والإيسيسكو في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تهتم بمجالات التربية والعلوم والثقافة.وقع المذكرة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وعن "الإيسيسكو" الدكتور سالم بن حمد المالك. فيما استُعرِضت خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية والمؤتمرات القطاعية في مجالات الثقافة والتعليم والبيئة.كما عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي و"الإيسيسكو" اجتماعًا، نُوقِش خلاله تنفيذ العديد من البرامج المشتركة خلال المدة المقبلة.// انتهى //18:58ت م0182